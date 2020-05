Coronavírus: Terminais recebem pias para higienização das mãos

Os campo-grandenses já podem utilizar as pias para a higienização das mãos, instaladas pela Águas Guariroba na sexta-feira (29), em terminais de ônibus da capital, com o objetivo de ampliar as ações municipais de prevenção à transmissão do novo coronavirus.

O projeto piloto foi desenvolvido pela concessionária, em parceria com a Secretaria Municipal de Obras e a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), e o terminal Morenão foi o primeiro a receber a pia de instalação, seguido pelo Terminal General Osório.

De acordo com Agetran, os dois terminais foram escolhidos para testes, por serem os maiores da cidade e possuírem a maior circulação de pessoas.

Além da própria pia, o projeto "Aqui tem Águas”, disponibiliza para as pessoas que utilizam os terminais diariamente um dispenser de sabão líquido e conta com um sistema de ativação que reduz o contato com as mãos, possibilitando ser acionado utilizando os joelhos.

