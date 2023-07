Coronel Flávio ganha nome de rua no Parque dos Laranjais

O Coronel Flávio Américo dos Reis será homenageado recebendo o nome de uma das ruas do condomínio Jardim das Paineiras, em Campo Grande. Figura histórica em Mato Grosso do Sul, o projeto de lei que permite essa mudança foi aprovado pelos vereadores na última quinta-feira (13).

Coronel Flávio morreu na madrugada do dia 25 de fevereiro, deixando esposa, quatro filhos, sete netos e um bisneto.

O relator do projeto foi o parlamentar Papy (SD) e destacou que isso significa uma pequena homenagem ao coronel, porém destacou que é mais do que justa pela pessoa que deixou um legado ambiental, político e principalmente humano.

"Então assim, é uma pessoa muito relevante e para o condomínio Paineiras mais relevante ainda. Porque ele é um fundadores do condomínio, plantou todas as árvores em volta do lago, um lugar que parece mata, perto da natureza", disse o vereador.

A mudança de nomenclatura da rua será na mesma em que ele morou por décadas, conhecida como rua Jorge Amado. "Eu entendo que há uma sobreposição da relevância em específica do coronel Flávio ali pra aquela rua, que era onde a casa que ele morava, dentro do condomínio Paineiras. Por todos esses fatos, a gente fica muito feliz em fazer essa homenagem", completou Papy.

O projeto segue para sanção da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP).

Trajetória - Nascido em Rio Preto de Minas Gerais, cidade do interior mineiro, Flávio se junto às Forças Armadas aos 21 anos, se destacando na carreira militar ao assumir como comandante do 47ª Batalhão de Infantaria (BI), uma das maiores unidades do Estado.

Após reforma militar, o Coronel Flávio dirigiu o Inamb, órgão que auxiliava o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) no Estado, época que ganhou destaque e conhecimento pelo seu trabalho em prol da preservação dos biomas sul-mato-grossenses, principalmente o cerrado e o pantanal.

Além de lutar pela causa ambiental, o Coronel também combateu a fome no Estado e também dirigiu o programa Panelão, uma das maiores iniciativas de combate a fome na história do Estado.

