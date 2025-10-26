Menu
Corpo de Bombeiros extingue incêndio em torre de transmissão da Rede Record

Militares precisaram usar a escada mecânica para combater as chamas e trabalho durou quase uma hora

26 outubro 2025 - 15h55Luiz Vinicius e Carla Andréa    atualizado em 26/10/2025 às 15h59

O Corpo de Bombeiros conseguiu extinguir o incêndio que atingiu a rede de transmissão da Rede Record, na tarde deste domingo, dia 26 de outubro, em Campo Grande. Foram quase uma hora de trabalho árduo e que contou com auxílio da escada mecânica.

Detalhes apurados pela reportagem apontam que o primeiro chamado para a equipe foi às 14h10 e cerca de 10 minutos depois, militares já estavam no local para iniciar os trabalhos de combate as chamas.

Foi necessário acionamento da Energisa para o desligamento da energia e por volta das 14h43, uma equipe da concessionária chegou ao local e colaborou com o trabalho dos bombeiros.

Foram utilizados cerca de 8 mil litros de água para a extinção das chamas. O tenente Odenilson Ortega explicou os procedimentos adotados neste trabalho, que foi necessário o uso da escada 'magirus'.

"Tinha um foco mais elevado, então nós precisamos acionar o apoio da alta escada mecânica, que conseguiu realizar um combate no foco que estava na parte superior da antena", disse o tenente. Esse ponto mais alto, segundo detalhes, estava a 45 metros de altura.

Sobre os riscos de uma possível volta dos focos de incêndio, Ortega ressaltou que as equipes ficarão por mais um tempo para garantir que não exista essa possibilidade, além de acionar a Defesa Civil para avaliar a estrutura da antena.

"A gente está fazendo um monitoramento ali, vamos ainda permanecer por um tempo, fazendo esse monitoramento. Se retornar, a gente vai continuar o combate, mas a princípio já está instinto. Vamos fazer o acionamento dos órgãos competentes agora, com a finalização do combate. Mas antes disso, nós precisamos finalizar o combate".

Os militares também não conseguiram identificar o que teria provocado o incêndio. "A gente não pode afirmar [parte elétrica], mas como é uma antena de transmissão, é de se imaginar. Mas a gente não pode fazer essa afirmação".

Veja na íntegra a nota da Record:

"A Rede MS de Rádio e Televisão comunica que um incêndio atingiu, por volta das 14h deste domingo, 26, a torre de transmissão da emissora, em Campo Grande. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local realizando o combate às chamas.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, que serão investigadas pelas autoridades competentes.

A Rede MS de Rádio e Televisão está colaborando com o trabalho dos bombeiros para que a situação seja controlada com segurança. A emissora já está se organizando para restabelecer o sinal e voltar ao ar o mais breve possível, em respeito aos seus telespectadores".

