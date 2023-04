JD1TV: Corpo é encontrado carbonizado no Bairro Itamaracá

Corpo ainda não identificado foi encontrado por trabalhadores da Solurb (Soluções Ambientais), completamente carbonizado na manhã desta quinta-feira (20), no Bairro Itamaracá, região leste de Campo Grande.

À reportagem, o colaborador da empresa responsável pela Limpeza Urbana e o Manejo de Resíduos Sólidos, relatou que por volta das 8h, ele roçava o canteiro da via, quando sentiu um mau cheiro e decidiu ver o que era. Ao se aproximar, se deparou com as mãos e os pés da vítima e percebeu que se tratava de um corpo.

Em seguida, acionou a PM (Polícia Militar) que foi até o local fazer as diligências. A área foi isolada pelos próprios trabalhadores, que esperaram a polícia e a perícia técnica. Em estado de putrificação, o corpo foi coberto pelo autor do crime, com pneus e pedaços de madeira, na tentativa de camuflar a cena.

Segundo relatos de moradores que preferiram preservar a identidade com medo de retalhação, há cerca de três dias, pessoas estavam no local ateado fogo no canteiro. Contudo, os vizinhos acharam que era lixo e não perceberam qualquer atitude suspeita.

A Polícia não deu detalhes de quem possa ser a vítima e nem mesmo, se existem indícios de quem possa estar envolvido no crime. Equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações), PM (Polícia Militar) e Perícia Científica estão no local. O fato será investigado.

Deixe seu Comentário

Leia Também