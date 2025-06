Corpus Christi altera funcionamento do comércio e serviços em Campo Grande; confira

No dia 19 de junho será celebrado Corpus Christi, uma data que alterará o funcionamento do comércio e serviços públicos em Campo Grande. Confira:

Comércio: Autorizado a funcionar no feriado, conforme convenção coletiva. Mas, o funcionamento exige folga compensatória no prazo de até 30 dias.

Supermercados: Na Capital, podem abrir normalmente, já no interior do Estado, empresários devem consultar a legislação local, acordos e convenções trabalhistas antes de definir o funcionamento.

Shoppings

Shopping Campo Grande: Funcionamento normal de segunda a sábado das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 20h.

Norte Sul Plaza: Funcionamento normal, sendo lojas, quiosques e praça de alimentação das 10h às 22h, e Fort Atacadista das 7h às 22h.

Shopping Bosque dos Ipês: No dia 19, o funcionamento será normal, das 10h às 22h.

Bioparque Pantanal: Funcionamento no dia 19 de junho será das 8h30 às 14h30, com a última entrada permitida sendo às 13h30. Entrada gratuita com agendamento obrigatório pelo site.

Camelódromo: No dia 19, estará fechado.

Mercadão Municipal: No feriado, terá funcionamento até 12h.

Bancos: Não funcionam nos feriados. Atendimento apenas por caixas eletrônicos, internet banking e aplicativos.

Correios: Não haverá atendimento no feriado.

Casa da Saúde: Fechada durante o feriado.

