Corredores pedem por justiça pela morte da atleta atropelada: "não foi um acidente"

Grupo de corredores de Campo Grande está em manifestação em frente ao Fórum nesta manhã (16), pedindo por justiça após a morte da atleta Danielle Oliveira, de 41 anos. O acidente ocorreu nesse sábado (15), na MS-010, quando a corredora treinava e foi atropelada por um estudante de medicina que dirigia bêbado. Ele foi preso em flagrante e está passando por audiência de custódia neste momento.

O JD1 acompanha no local a audiência, que está sendo presidida pelo juiz Aluísio Pereira dos Santos. Equipes da Polícia Militar estão no local fazendo a segurança e organização do fluxo de pessoas que aguardam pelo resultado em frente ao Fórum. Na audiência será decidido se o acadêmico João Vitor Vilela, de 22 anos, terá a prisão em flagrante convertida em preventiva ou poderá responder o processo em liberdade.

À reportagem, os colegas de corrida de Danielle pedem por justiça. "Estamos aqui hoje porque queremos dar visibilidade para a sociedade, para que todo mundo esteja a par do que está acontecendo. A gente não pode aceitar esse tipo de crime para o resto da vida. Se a gente ficar calado, isso vai acontecer até quando? Até onde vai esse tipo de morte? Por causa da bebida, da direção perigosa, da falta de responsabilidade. Estamos fazendo esse movimento para conscientizar a população e que a justiça seja feita da maneira que deve ser feita", disse Ederson Santana, de 40 anos.

Segundo ainda o grupo, de cerca de 60 corredores, o treino em que Danielle participava quando foi atropelada, era devidamente organizado, tendo em vista o perigo da rodovia. "Essas corridas que fazem em estradas, tem acompanhamento médico, tem escolta junto, os atletas não estavam soltos da rodovia", destacaram eles.

A diretora de educação de trânsito do DETRAN-MS, Andréa Moringo, falou sobre o perigo da direção com a bebida alcoólica. "Nós sabemos os riscos que tem o trânsito, mas o álcool ele eleva e potencializa ainda mais esses riscos. Não combina. Então, um crime de trânsito foi cometido, não é um acidente. A gente tem que deixar bem claro isso. Não é um acidente. Quando uma pessoa ingere uma quantidade de álcool e coloca um veículo na via pública, ela assume o risco de morrer ou matar alguém. É muito triste saber que a Danielle estava em treinamento e acabou perdendo a vida dessa forma, por irresponsabilidade", declarou ela.

O JD1 segue acompanhando a audiência de custódia no local, aguardando o resultado. Acompanhe!

