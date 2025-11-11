Menu
Corrida da Advocacia da OAB/MS acontece neste domingo na Capital

Atletas competem em percursos de 5 km, 10 km e 21 km, e público pode acompanhar e torcer

11 novembro 2025 - 19h00Taynara Menezes
Quem não se inscreveu ainda pode acompanhar a prova e torcer pelos participantesQuem não se inscreveu ainda pode acompanhar a prova e torcer pelos participantes   (Foto: Divulgação )

A edição 2025 da Corrida da Advocacia, organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), será realizada neste domingo (16), em Campo Grande.

Cerca de 800 advogados e demais participantes da sociedade competirão nas categorias masculino e feminino, em distâncias de 5 km, 10 km e 21 km.

A corrida contou com dois lotes de inscrições, limitados a 1.000 participantes, e todos os atletas terão assistência completa durante o percurso.

Os kits da corrida podem ser retirados na sede da OAB/MS na sexta-feira, das 14h às 19h, e no sábado, das 9h às 12h. A largada está marcada para as 5h30 do domingo, em frente à sede da OAB/MS, na Av. Mato Grosso, 4.700.

Quem não se inscreveu ainda pode acompanhar a prova e torcer pelos participantes.

