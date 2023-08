Corrida do Facho 2023: Adac e Turma do Longo são as equipes campeãs

Apesar do clima e da chuva no início da manhã deste sábado (26), os participantes da tradicional Corrida do Facho não deixaram de correr para homenagear os 124 anos de Campo Grande.

A largada e chegada aconteceu na Rua 13 de Maio, esquina com a Avenida Afonso Pena, onde também aconteceu a entrega de bastões. A equipe A da Adac levou a melhor no masculino e finalizou com 34’51″. No feminino, a vitória ficou com a equipe da Turma do Longo, com 21’18″.

No feminino, a equipe A da Adac ficou em segundo lugar e a Sidi Ajala, em terceiro. No masculino, a segunda colocada foi a equipe do 9º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército Brasileiro e em terceiro lugar o Comando Geral do Corpo de Bombeiros CG/MS.

A prova contou com a participação de 80 atletas, compondo as 10 equipes femininas e 11 masculinas, representadas por entidades militares e civis, convidadas pela organização do evento.

O atleta Rodrigo Sobral, que venceu junto com a equipe A da Adac, disse que corre há 23 anos, mas que a corrido do Facho é para ele a competição mais importante que acontece em Campo Grande. “Essa prova é diferente. É um sentimento único correr neste evento. Foi maravilhosa a vitória neste ano, depois de superar o ano passado, quando ficamos em segundo lugar. Treinamos bastante para vencer e estamos felizes com o resultado”.

A prefeita Adriane Lopes entregou a premiação aos vencedores e falou da importância do evento para a cidade. “É um evento tradicional e sabemos que tem um peso diferente aos competidores. Hoje acontecem várias agendas e ações da Prefeitura para celebrar o aniversário da cidade, mas tanto a corrida do facho quanto o desfile são, sem dúvida, os dois eventos mais tradicionais e aguardados pela população. Parabéns aos atletas, que se dedicaram para chegar no melhor resultado”.

