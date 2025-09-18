Menu
Corrida do Pantanal está com inscrições abertas para universitários voluntários

O evento será realizado nos dias 11 e 12 de outubro

18 setembro 2025 - 11h11Sarah Chaves
Voluntários na Corrida do PantanalVoluntários na Corrida do Pantanal   (Divulgação)

A Corrida do Pantanal que reunirá mais de 25 mil participantes em 2025, está buscando voluntários para garantir o sucesso do evento. As inscrições vão até o dia 23 de setembro e podem ser feitas pelo link: www.voluntariocorridadopantanal.com/universitario.

O evento será realizado nos dias 11 e 12 de outubro, com a inclusão da Corrida Kids e meia-maratona. Além disso, os voluntários ajudarão na entrega de kits nos dias anteriores.

Podem se inscrever alunos dos cursos de Educação Física, Pedagogia, Nutrição e Enfermagem, que terão funções específicas no evento. Estudantes de outras áreas também podem participar, mas devem ficar atentos à validação do certificado de horas complementares com a instituição de ensino.

“Acadêmicos de outras áreas são bem-vindos, mas a responsabilidade pela validação do documento é exclusivamente do estudante”, disse Juliana Marina Gonçalves De Brito Cardoso, coordenadora da comissão de voluntários.

Os voluntários terão funções como entrega de água, isotônico, frutas e medalhas, apoio médico (para alunos de Enfermagem) e organização de percursos. Estudantes de Pedagogia também ajudarão nas atividades com as crianças.

 

