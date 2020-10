Corte de água volta dia 17

Saiba Mais Geral Águas Guariroba alerta para uso consciente da água durante clima seco

No próximo dia 17 de outubro, o decreto que proíbe o corte de água em Campo Grande perde seus efeitos, permitindo que a concessionária de abastecimento da capital, Águas Guariroba suspenda o fornecimento por inadimplência.

O primeiro decreto proibindo os cortes foi publicado em 18 de março e, desde então, vem sendo prorrogado com o objetivo de ajudar as famílias que tiveram as rendas prejudicadas por conta da pandemia do novo coronavírus. O decreto prevê que as contas vencidas podem ser pagas em até 36 parcelas. A última prorrogação é do dia 18 de setembro.

A empresa de fornecimento e distribuição, Águas Guariroba, informou que até o presente momento, ainda vale o decreto do dia 18 de setembro e que por enquanto vão seguir o que está estipulado no decreto, os clientes poderão parcelar os débitos em até 36x sem juros.

A prefeitura informou que, por enquanto, não há previsão de prorrogação.

