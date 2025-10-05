Corumbá decreta situação de emergência em razão das secas e queimadas no Pantanal



Sem grande volumes de chuvas há mais de um mês, a Prefeitura de Corumbá emitiu o Decreto nº 3.523/2025, declarando Situação de Emergência por 90 dias devido aos incêndios florestais que se intensificaram no município, especialmente na região da Serra do Amolar, no Alto Pantanal.



A decisão foi motivada pelo clima extremo, com mais de 35 dias sem chuvas significativas, altas temperaturas, ventos fortes e acúmulo de vegetação seca, além de incêndios registrados em várias áreas, como Jacadigo, entorno do Parque Piraputangas, BR-262 e dezenas de focos em terrenos urbanos de Corumbá e Ladário.



Segundo a Defesa Civil, os incêndios ameaçam a fauna, a flora, residências e têm agravado os casos de problemas respiratórios. Com o decreto, o município poderá mobilizar recursos, requisitar bens, contratar serviços emergenciais e determinar evacuações.



Também será criado um Comitê de Operações de Emergência (COE) com participação de secretarias municipais, Corpo de Bombeiros, Ibama/Prevfogo e Polícia Ambiental. Boletins sobre focos de calor, qualidade do ar e orientações à população serão emitidos.



A Prefeitura ainda solicitará reconhecimento federal da emergência para ter acesso a recursos da União. Entre as recomendações estão a proibição de queimadas, limpeza de terrenos, uso de máscara PFF2 e atenção redobrada no trânsito em áreas com fumaça.



