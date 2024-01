Corumbá e Dourados terão novas unidades da Casa da Mulher Brasileira

Em um evento na manhã desta segunda-feira (29), em Campo Grande, o governador Eduardo Riedel e a ministra de Estado das Mulheres, Cida Gonçalves, assinaram um termo de adesão para a construção de mais duas unidades da Casa da Mulher Brasileira. As cidades contempladas são Corumbá e Dourados.

Para que a criação desses dois espaços fosse possível, o governo de Mato Grosso do Sul e o Governo Federal empenharam cerca de R$ 23,5 milhões de investimentos, no qual será repassado cerca de R$ 16 milhões para o município douradense, enquanto os R$ 7,5 milhões restantes serão enviados para a cidade branca.

O investimento também conta com emendas da senadora Soraya Thronicke e da Superintendente da Sudeco, Rose Modesto, que totalizam cerca de R$ 800 mil.

Riedel destacou que é mais uma parceria firmada entre os dois governos, com intuito de melhorar o atendimento para as vítimas de violência doméstica, mas que não será da noite para o dia que os casos devem se encerrar. Na visão do governador, há a necessidade de ações, políticas públicas para "acabar com essa chaga que é a violência contra a mulher".

"Isso vem a se somar todas as ações de políticas públicas que o Estado tem feito, as delegacias especializadas, as salas lilás, tudo isso vem consolidando. É uma ação nossa contra a intolerância e a gente tem que cada vez mais reafirmar esse movimento e ter dias melhores no nosso estado e no Brasil", disse.

A ministra frisou que a construção das duas unidades da Casa da Mulher Brasileira são feitas em um trabalho conjunto que engloba o Governo federal, Governo do Estado, Prefeitura Municipal, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública. A construção em Dourados tende a ser um modelo a ser seguido em relação ao atendimento para as mulheres indígenas.

"A casa vai ter um atendimento específico para as mulheres indígenas, considerando a região de Dourados, considerando a população indígena e com isso nós esperamos que ela seja uma referência nacional para o atendimento das mulheres", disse Cida.

O prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, ressaltou que a cidade contempla um espaço dedicado para os atendimentos as mulheres vítimas de violência doméstica, contudo, ressaltou que caso o espaço que abrigue a nova Casa da Mulher Brasileira atenda todos os critérios estipulados, "vai ser muito bom, porque vai ficar na região do Pantanal".

Alan Guedes, prefeito de Dourados, explicou que a cidade doou o terreno para a construção do espaço e que vai ficar em uma área que abrange não apenas a população urbana, mas também as mulheres presentes nas reservas indígenas, com intuito de proteger todas as vítimas de violência doméstica.

"Tenho convicção que vai ser um grande avanço muito grande na proteção as mulheres e no combate as mais diversas violências que as mulheres sofrem em Dourados. A violência não está cometida somente nas mulheres indígenas. Isso é um mal da sociedade que a gente vai combater. Só com muita, é campanha educativa, mas principalmente com acolhimento das mulheres e com cadeia para quem viola é a segurança e a integridade das mulheres".

Deixe seu Comentário

Leia Também