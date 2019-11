Costa Rica conquista pódio no Brasil em Gestão Fiscal

Costa Rica apareceu mais uma vez no Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) na 1ª posição nacional e 1ª estadual no ranking IFGF Consolidado, da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. A posição foi divulgada na quinta-feira (31).

A pesquisa analisa estatísticas sociais de 5.570 municípios brasileiros e o Distrito Federal e tem como ano base 2018. Costa Rica divide o 1º lugar nacionalmente com o município de Alvorada (TO).

Para o prefeito Waldeli é motivo de muito orgulho, por sua gestão pública ao longo do tempo responsável com os recursos públicos e com a gestão fiscal do município. “Temos a gestão fiscal mais bem equilibrada do Brasil e também do Mato Grosso do Sul. Costa Rica atingiu nota máxima em autonomia, gasto com pessoal, investimentos e liquidez”, comemora o gestor.

Ele ainda destaca ainda que a posição do município é fruto de muito trabalho e dedicação. "O futuro importa e por isso trabalhamos sempre olhando para frente. A comunidade costarriquense trabalhando e os resultados aparecendo", concluiu Waldeli.

O gestor finaliza agradecendo aos colaboradores.” Fica aqui o meu agradecimento a todos os colaboradores, funcionários, políticos, que aprovam o projeto de uma gestão eficaz, comprometida, voltada para idealizar novos sonhos e construir novas histórias para nossa cidade e região”, finalizou orgulhoso Waldeli.

