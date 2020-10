Cotolengo MS realiza segundo Costelão Drive Thru em novembro

O Cotolengo Sul-Mato-Grossense já se prepara para o segundo Costelão Drive Thru que será realizado no dia 08 de novembro. Os interessados podem comprar o ticket pelo valor de R$ 90 para um almoço que serve até seis pessoas ou o de R$ 150 para dez pessoas.

“Dessa forma, você ajuda a instituição que tem passado dias difíceis em função da pandemia do Novo Coronavírus”, salientou o diretor-presidente, padre Valdeci Marcolino.

O sistema Drive Thru foi adotado exatamente por conta desse momento crítico de pandemia e, com ele, as pessoas não precisam nem descer do carro. No local será servido o Costelão sem acompanhamentos, lembrando que os tickets são limitados.

Vale resaltar que no dia do evento não serão vendidos tickets, a compra tem que ser antecipada. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3358-4848.

