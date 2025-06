CPI do Transporte convoca diretores do Consórcio Guaicurus

Saiba Mais Cidade CPI do transporte público entrará em nova fase

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Transporte Público da Câmara Municipal de Campo Grande deu início à terceira fase das investigações sobre o serviço de transporte coletivo urbano.

Com foco na atuação do Consórcio Guaicurus, responsável pela operação dos ônibus na Capital, os vereadores definiram um novo cronograma de oitivas, que ocorrerão entre os dias 9 e 18 de junho.

Nesta etapa, serão ouvidos ex e atuais integrantes do consórcio, incluindo diretores e funcionários com papel direto na gestão operacional do sistema. Entre os nomes mais aguardados estão o atual diretor-presidente, Themis de Oliveira, e o sócio-proprietário da empresa, Paulo Constantino.

A terceira fase das investigações foi motivada pelas conclusões obtidas anteriormente pela comissão, que apontaram falhas graves na fiscalização por parte dos órgãos reguladores.

Segundo os parlamentares, a omissão dessas agências e a ausência de mecanismos eficazes de controle contribuíram diretamente para a má qualidade dos serviços oferecidos à população campo-grandense.

Diante desse diagnóstico, a CPI decidiu aprofundar as investigações sobre o funcionamento interno do Consórcio Guaicurus, buscando entender como essas deficiências externas influenciaram o cotidiano da operação do transporte coletivo.

A CPI do Transporte Público é composta pelos vereadores Dr. Lívio (presidente), Ana Portela (relatora), Júnior Coringa, Luiza Ribeiro e Maicon Nogueira.

Confira o cronograma das oitivas:

9 de junho

13h: Paulo Vitor Brito de Oliveira Gestor da área de bilhetagem

15h: Robson Luiz Strengari Gerente-executivo

11 de junho

13h: Clevison Gamarra de Arruda Ex-empregado

15h: Weslei Conrado Moreli Ex-empregado

16 de junho

13h: João Rezende Ex-diretor-presidente

18 de junho

13h: Themis de Oliveira Diretor-presidente

15h: Paulo Constantino Sócio-proprietário

