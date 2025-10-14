Menu
Menu Busca terça, 14 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Criação de núcleo para mães atípicas tenta conter crise no fornecimento de insumos

rente ao descumprimento de liminares pela prefeitura, o NAMA busca prevenir judicializações

14 outubro 2025 - 10h23Sarah Chaves
Foto: Ascom Luiza RibeiroFoto: Ascom Luiza Ribeiro  

Foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande nesta terça-feira (14), a Resolução quer institui o Núcleo de Apoio às Mães Atípicas (NAMA) na Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) com o objetivo de resolver a situação do não cumprimento das liminares relacionadas à concessão de insumos essenciais às mães atípicas responsáveis pelo cuidado de pessoas com deficiência.

O NAMA terá a função de realizar o mapeamento, cadastro, avaliação e concessão de insumos como fraldas e dietas especiais, prevenindo a judicialização e garantindo maior efetividade no atendimento. O núcleo será composto por um coordenador, um servidor do setor de compras, um servidor da área da saúde e um servidor de apoio administrativo.

Este cenário de descumprimento gerou uma intervenção do Judiciário, com o juiz sugerindo despacho direto com a prefeita para resolver a situação.

 O NAMA também monitorará os resultados e proporá melhorias nos fluxos administrativos, visando maior celeridade e eficiência no atendimento às famílias.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Marcas de tiros na casa onde o crime ocorreu -
Cidade
TJ confirma júri popular de homem que executou rapaz no Jardim Colúmbia
"Neguito" enfrenta júri popular por matar desafeto com 14 tiros em Campo Grande
Cidade
"Neguito" enfrenta júri popular por matar desafeto com 14 tiros em Campo Grande
Foto: Folha de Campo Largo
Cidade
Apagão atinge cidades de Mato Grosso do Sul após falha em subestação no Paraná
Acusado é Edvan da Silva Rodrigues -
Justiça
Promotor pede que feminicida de Bruna vá a júri popular em Campo Grande
O espaço inundou após as chuvas de hoje
Cidade
JD1TV: Moradores do Maiorcas II reclamam de 'inundação' 4 meses após entrega de casas
Fachada da prefeitura de Campo Grande
Cidade
Prefeituras ganham novo prazo para atualizar dados do Fundeb e evitar bloqueio de recursos
Com feriado chegando, Campo Grande abre vagas temporárias de coveiro e pedreiro
Cidade
Com feriado chegando, Campo Grande abre vagas temporárias de coveiro e pedreiro
Desembargador Dorival Renato Pavan -
Justiça
TJMS instala duas novas Varas de Sucessões em Campo Grande para agilizar processos
Câmara Municipal de Campo Grande -
Política
Câmara de Campo Grande vota projeto que obriga prefeitura a detalhar salários de servidores
Samuel de Abreu Carvalho -
Justiça
Caso de assassinato no Tiradentes é arquivado sem suspeitos identificados

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado