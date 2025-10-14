Criação de núcleo para mães atípicas tenta conter crise no fornecimento de insumos

Foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande nesta terça-feira (14), a Resolução quer institui o Núcleo de Apoio às Mães Atípicas (NAMA) na Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) com o objetivo de resolver a situação do não cumprimento das liminares relacionadas à concessão de insumos essenciais às mães atípicas responsáveis pelo cuidado de pessoas com deficiência.

O NAMA terá a função de realizar o mapeamento, cadastro, avaliação e concessão de insumos como fraldas e dietas especiais, prevenindo a judicialização e garantindo maior efetividade no atendimento. O núcleo será composto por um coordenador, um servidor do setor de compras, um servidor da área da saúde e um servidor de apoio administrativo.

Este cenário de descumprimento gerou uma intervenção do Judiciário, com o juiz sugerindo despacho direto com a prefeita para resolver a situação.

O NAMA também monitorará os resultados e proporá melhorias nos fluxos administrativos, visando maior celeridade e eficiência no atendimento às famílias.

