Criança atropelada por ônibus na Afonso Pena recebe alta após 19 dias

Luciano Roja Oliveira, de 10 anos, menino atropelado por um ônibus na Avenida Afonso Pena, após fugir de uma briga de usuários, recebeu alta da Santa Casa de Campo Grande, no final da manhã de segunda-feira (22). O episódio do acidente aconteceu na tarde do dia 3 de maio.

A assessoria do hospital confirmou a alta e informou que a criança deixou as dependências hospitalares às 11h52. Ele chegou a ser socorrido em estado grave após sofrer perda de massa encefálica, além de um traumatismo cranioencefálico grave, que resultaram em hemorragia na cabeça e no ouvido.

Mas com o passar dos dias, ele foi se recuperando e ganhou alta na segunda, onde está recebendo todos os cuidados da família.

A situação aconteceu após ele se assustar ao ver um homem armado com um facão se aproximando em uma bicicleta. Ele estava acompanhado da família, que havia acabado de sair da igreja.

Nesse momento, a família se afastou, porém, a criança, ainda agitada, tentou correr do que ele viu como uma situação de perigo e acabou atropelada. O homem, que estava armado com o facão, perseguia um morador de rua.

A Polícia Civil indiciou um dos envolvidos na confusão, por lesão corporal culposa, tendo como autoria o homem, de 41 anos, que estava armado com o facão.

O menino é aguardado para prestar um depoimento especial na 1ª Delegacia de Polícia Civil para ser finalizada as investigações do inquérito policial.

