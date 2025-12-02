Menu
Menu Busca terça, 02 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
IPVA Nov25
Cidade

Criança autista de 6 anos não foi convidada para formatura em EMEI nas Moreninhas

Para os familiares, o episódio representa um caso de exclusão

02 dezembro 2025 - 17h53Brenda Assis     atualizado em 02/12/2025 às 17h58
Eles afirmam que a ausência do convite impactou emocionalmente o meninoEles afirmam que a ausência do convite impactou emocionalmente o menino   (Reprodução/Google Maps)

A família de um menino de 6 anos, diagnosticado com autismo nível 2 de suporte, denunciou que a criança não foi convidada para a formatura da EMEI Maria de Oliveira Lima, no bairro Moreninhas, em Campo Grande.

Conforme as informações divulgadas pela irmã do menino, o pequeno começou a frequentar a unidade por volta de outubro, mas ficou de fora da cerimônia realizada no sábado (29).

A mãe do estudante só soube da formatura por meio de outras pessoas, após o evento já ter acontecido. Ela relata que nem a direção, nem a professora o convidaram para participar da solenidade da própria turma.

Ao procurar a escola, ela foi informada pela direção de que houve uma “falha interna” na organização. Ainda segundo ela, a resposta recebida foi de que “já passou”, o que deixou a família indignada.

Para os familiares, o episódio representa um caso de exclusão. Eles afirmam que a ausência do convite impactou emocionalmente o menino e gerou grande frustração, já que se tratava de um momento simbólico do fim do ciclo na educação infantil.

“Meu irmão foi esquecido. Uma escola que deveria incluir escolheu excluir”, desabafa a irmã do estudante. A família também questiona a falta de registro fotográfico e a perda de uma memória afetiva que, segundo eles, “não volta mais”.

A irmã da criança afirma que agora a família busca respostas e cobra providências da escola para que situações como essa não ocorram novamente. “Queremos respeito e inclusão de verdade. Criança autista também sente, também faz parte, também tem direito”, disse.

A reportagem procurou a prefeitura de Campo Grande, para falar a respeito do assunto, mas até a publicação desta matéria não teve retorno. O espaço segue aberto para manifestações futuras.

Reportar Erro
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Ilustrativa /
Cidade
Flexibilização da CNH deve causar demissões e é principal preocupação de Sindicato estadual
Fumacê
Cidade
Fumacê percorre cinco bairros hoje; veja se o seu está na rota
Iran Coelho das Neves -
Política
Consenso entre conselheiros do TCE-MS aponta Iran Coelho para vice-presidência
Colisão aconteceu na mureta da Avenida Gunter Hans
Polícia
Família pede doação de sangue para sobrevivente de acidente na Gunter Hans
Vídeo: Adriane afirma que manifestantes do evento de Natal eram "comprados"
Cidade
Vídeo: Adriane afirma que manifestantes do evento de Natal eram "comprados"
Foto: Izaias Medeiros/CMCG
Cidade
Diário Oficial com assinatura de Isaac Araújo como titular da Sefaz aumenta especulações
Visita no ano passado foi um sucesso
Cidade
Bombeiros e cães terapêuticos prometem animar pacientes do Hospital Universitário
A ação, que ocorreu ao longo de outubro, foi encerrada na última semana com a entrega das doações à ABRAPEC
Cidade
Campanha Lenço Solidário beneficia a ABRAPEC em MS
Brinquedos trarão melhor experiência no ambiente
Cidade
Novos brinquedos são doados para Cantinho da Criança do Ambulatório do Humap-MS
Fumacê em Campo Grande
Cidade
Fumacê percorre região do Coronel Antonino nesta segunda-feira

Mais Lidas

Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Polícia
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Jhenyfer está desaparecida
Polícia
Família tenta encontrar adolescente desaparecida há três dias em Campo Grande
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem é baleado próximo ao 'lixão' de Campo Grande
Carro ficou completamente destruído no acidente
Trânsito
VÍDEO: Câmera flagrou colisão de carro e mureta que vitimou jovem na Gunter Hans