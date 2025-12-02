Criança autista de 6 anos não foi convidada para formatura em EMEI nas Moreninhas

A família de um menino de 6 anos, diagnosticado com autismo nível 2 de suporte, denunciou que a criança não foi convidada para a formatura da EMEI Maria de Oliveira Lima, no bairro Moreninhas, em Campo Grande.

Conforme as informações divulgadas pela irmã do menino, o pequeno começou a frequentar a unidade por volta de outubro, mas ficou de fora da cerimônia realizada no sábado (29).

A mãe do estudante só soube da formatura por meio de outras pessoas, após o evento já ter acontecido. Ela relata que nem a direção, nem a professora o convidaram para participar da solenidade da própria turma.

Ao procurar a escola, ela foi informada pela direção de que houve uma “falha interna” na organização. Ainda segundo ela, a resposta recebida foi de que “já passou”, o que deixou a família indignada.

Para os familiares, o episódio representa um caso de exclusão. Eles afirmam que a ausência do convite impactou emocionalmente o menino e gerou grande frustração, já que se tratava de um momento simbólico do fim do ciclo na educação infantil.

“Meu irmão foi esquecido. Uma escola que deveria incluir escolheu excluir”, desabafa a irmã do estudante. A família também questiona a falta de registro fotográfico e a perda de uma memória afetiva que, segundo eles, “não volta mais”.

A irmã da criança afirma que agora a família busca respostas e cobra providências da escola para que situações como essa não ocorram novamente. “Queremos respeito e inclusão de verdade. Criança autista também sente, também faz parte, também tem direito”, disse.

A reportagem procurou a prefeitura de Campo Grande, para falar a respeito do assunto, mas até a publicação desta matéria não teve retorno. O espaço segue aberto para manifestações futuras.

