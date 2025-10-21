Criança é internada após ser picada por escorpião em escola de Três Lagoas

Menina, que não teve a identificação revelada, foi picada por um escorpião dentro do CEI (Centro de Educação Infantil) Irmã Sheilla, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande, durante a tarde desta segunda-feira, dia 20 de outubro.

A denúncia foi realizada por outros pais de alunos, que tomaram conhecimento sobre o fato e demonstraram preocupação com os filhos diante da presença do animal.

O caso foi divulgado pelo portal Rádio Caçula, onde segundo detalhes, a menina é filha de uma professora de outra escola da rede municipal de ensino de Três Lagoas.

A vítima foi atendida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Cassems, mas até o momento, não há informações a respeito do estado de saúde da menina.

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura se manifestou, informando que acompanha o caso e relembrou que o controle de pragas foi realizado no final de julho e tem validade de 6 meses.

"A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) está acompanhando o caso de perto, tanto que a diretora prestou atendimento imediato à aluna que, a pedido dos pais, foi levada para o Hospital Cassems. A pasta também informa que o controle de pragas e animais peçonhentos da unidade é feito sempre dentro do prazo estabelecido, sendo que o último serviço executado foi em 30 de julho deste ano e tem validade de 180 dias".

