Menu
Menu Busca terça, 21 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Criança é internada após ser picada por escorpião em escola de Três Lagoas

Até o momento, não há informações a respeito do estado de saúde da menina

21 outubro 2025 - 12h12Luiz Vinicius
Escorpião estava na escola | Imagem ilustrativaEscorpião estava na escola | Imagem ilustrativa   (Reprodução)

Menina, que não teve a identificação revelada, foi picada por um escorpião dentro do CEI (Centro de Educação Infantil) Irmã Sheilla, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande, durante a tarde desta segunda-feira, dia 20 de outubro.

A denúncia foi realizada por outros pais de alunos, que tomaram conhecimento sobre o fato e demonstraram preocupação com os filhos diante da presença do animal.

O caso foi divulgado pelo portal Rádio Caçula, onde segundo detalhes, a menina é filha de uma professora de outra escola da rede municipal de ensino de Três Lagoas.

A vítima foi atendida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Cassems, mas até o momento, não há informações a respeito do estado de saúde da menina.

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura se manifestou, informando que acompanha o caso e relembrou que o controle de pragas foi realizado no final de julho e tem validade de 6 meses.

"A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) está acompanhando o caso de perto, tanto que a diretora prestou atendimento imediato à aluna que, a pedido dos pais, foi levada para o Hospital Cassems. A pasta também informa que o controle de pragas e animais peçonhentos da unidade é feito sempre dentro do prazo estabelecido, sendo que o último serviço executado foi em 30 de julho deste ano e tem validade de 180 dias".

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Jader Vasconselos
Cidade
Conselho de Saúde cobra transparência da Sesau sobre R$ 156 milhões desviados de função
Terreno onde o empreendimento está inscrito -
Saúde
Licitação do Hospital Municipal em Campo Grande segue paralisada há mais de um ano
Delegado Reginaldo Salomão -
Polícia
Delegado detalha prisão de dois suspeitos de tentativa de furto em joalheria de shopping
Academia Sul-Mato-Grossense de Letras
Cidade
Concurso de contos "Ulysses Serra" premia talentos literários nesta quinta-feira
Edição anterior
Cidade
Começa amanhã a entrega dos kits para a 3ª Corrida dos Poderes
Os consumidores com faturas vencidas a partir de 1 dia podem participar
Cidade
Energisa oferece até 80% de desconto para negociação de dívidas em MS
Luan Felipe Santana Pereira, vítima fatal
Justiça
Desembargadora nega liberdade a envolvido em execução no Pedrossian
Foto: Shutterstock
Cidade
Processo seletivo irá contratar profissionais de engenharia elétrica com salário de R$ 5.200
Foto: Emha
Cidade
Campo Grande tem novo programa de renegociação de dívidas habitacionais
Foto: Ilustrativa -
Justiça
Justiça obriga plano de saúde a custear equoterapia para autistas em Campo Grande

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Gabriel morreu em grave acidente
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher é levada para delegacia após deixar filhos sozinhos em casa para trabalhar