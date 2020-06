Vídeo - Crianças atiram ovos em "busão" e passageiros viajam no fedor

Um grupo de crianças atirou ovos podres contra um ônibus da linha 105 Paulo Coelho Machado na manhã desta terça-feira (16), em Campo Grande.

Segundo informações da universitária Sarah Chaves, de 22 anos, passageira que mandou as imagens para o JD1 Notícias, o ônibus passava pela favela do Varanda do Campos perto dos apartamentos do Homex, quando o grupo de crianças atiraram os ovos contra as janelas.

Os ovos "explodiram" contra as janelas e caíram sobre os acentos onde tinham alguns passageiros. A auxiliar de limpeza Sebastiana Fernandes, 44 anos, foi atingida pelos ovos quebrados e teve a roupa suja. “Me sujei pouco, mas os bancos de trás ficaram todos sujos, foram crianças pequenas, mas os pais não estão perto para falar que estão errados e provavelmente vão fazer de novo”, completou.

Ainda de acordo com Sarah, o motorista não identificado teria ligado para o responsável pela troca de ônibus, mas não foi autorizado. Com isso, os passageiros seguiram viagem de pé.

Veja como ficou o transporte coletivo:

