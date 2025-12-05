Menu
Crise ameaça continuidade do transporte coletivo em Campo Grande

A inadimplência do poder público compromete salários, custos operacionais e pode interromper o serviço

05 dezembro 2025 - 15h34Sarah Chaves

O Consórcio Guaicurus alertou, em nota divulgada nesta sexta-feira (5), declarou que a falta de repasses do poder público coloca em risco a continuidade do transporte coletivo em Campo Grande. Segundo a entidade, a inadimplência referente ao vale-transporte, subsídios e componentes tarifários compromete o funcionamento do sistema e ameaça a prestação regular do serviço à população.

Sem a regularização imediata dos pagamentos, "o consórcio afirma não ter condições de cumprir obrigações essenciais para manter a operação", que já funciona no limite. Entre os compromissos afetados estão a folha salarial e o 13º dos colaboradores, além de despesas básicas como combustíveis, manutenção da frota e encargos operacionais.

A empresa ressalta que a ausência de fluxo de caixa suficiente pode levar à interrupção parcial ou total do transporte público na capital, impactando diretamente a mobilidade urbana e o deslocamento diário de milhares de pessoas.

O Consórcio Guaicurus pediu a intervenção urgente das autoridades para restabelecer os repasses e evitar o colapso do serviço.

