Cruz Vermelha promove ações para segurança dos foliões durante o Carnaval

No Carnaval 2024 de Campo Grande, os voluntários da Cruz Vermelha – Filial Mato Grosso do Sul estarão presentes para cuidar da segurança e bem-estar das pessoas que estarão na festa anual. A instituição anunciou novidades para a edição deste ano.

Entre os dias 9 e 13 de fevereiro, a Cruz Vermelha vai disponibilizar 50 voluntários para atuar em quatro pontos de atendimento, sendo um deles o “Busão da Saúde”, que objetiva cuidar da saúde e segurança dos foliões.

A instituição também iniciará o “Bloco Não Cai Não”, que trará mote de educação preventiva em saúde durante o carnaval de rua. Além de distribuir água para adolescentes, preservativos, leques informativos e adesivos de “Não é Não”.

Terá também o projeto “Criança Segura, que vai cadastrar e fixar pulseiras de identificação nas crianças para facilitar a localização deles, caso se percam dos responsáveis.

Os pontos de atendimento da Cruz Vermelha serão instalados na Rua General Melo, abaixo do Bar Zé Carioca, na Rua Dr. Temístocles, na calçada do Monumento Maria Fumaça, na Av. Mato Grosso com a Av. Calógeras e próximo ao palco do Capivara Blasé, durante a realização da matinê infantil Capivarinhas.

"A segurança e a saúde dos foliões são nossa prioridade. Nossos voluntários estão empenhados em promover uma cultura de cuidado e prevenção durante toda festividade”, afirma Aline Tagliaferro, presidente da Cruz Vermelha de MS. Os voluntários da Instituição estarão presente em todos os dias do carnaval.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também