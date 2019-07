Cruzamento perigoso na rua da Divisão recebe semáforo

Joilson Francelino, com informações da assessoria

Equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) retiraram a rotatória no cruzamento das ruas da Divisão com Eva Peron, no bairro Granja São Luiz.

No local, já foi instalado um semáforo de três tempos para facilitar o acesso dos motoristas que vem pela Eva Peron e pretendem entrar a esquerda na rua da Divisão, para chegar na avenida Guaicurus, que fica uma quadra abaixo.

Segundo técnicos da Agetran, a troca da rotatória pelo semáforo foi a alternativa encontrada para garantir segurança ao trânsito ao local, onde haviam sido registrados acidentes e até congestionamentos pontuais, principalmente nos horários de entrada e saída do trabalho.

Como as vias são estreitas para comportar o tráfego em mão dupla, os ônibus do transporte coletivo enfrentam dificuldades para contornar a rotatória.

A rua da Divisão atravessa vários bairros servindo de acesso a conjuntos habitacionais como Aero Rancho e Parati. A rua Eva Peron, que termina exatamente na rotatória que está sendo retirada, se conecta com a rua Ana Luiza de Souza, principal corredor dos bairros que ficam no entorno do bairro Pioneiros.

