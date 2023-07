Cuidado com os pets: Campo Grande inicia campanha de vacinação contra raiva

Campo Grande começou a campanha anual de vacinação contra a raiva para cães e gatos. O objetivo da cidade é imunizar ao menos 80% da população estimada de mais de 287 mil cães e gatos, mantendo o controle da doença. As doses são gratuitas e protegem os animais contra a raiva, que é fatal.

Paralelamente também será realizado o novo censo para contabilizar o número de animais na Capital. O trabalho teve início no Nova Lima e continuará pela região do Segredo, mas os profissionais percorrerão às sete regiões urbanas, seguindo um cronograma pré-estabelecido. Desde 2005 é feito o trabalho de vacinação de casa em casa.

Apesar de não haver novos casos de raiva em cães e gatos há mais de uma década, a vacina antirrábica é obrigatória em todo território nacional e Campo Grande é vigilante na cobertura vacinal de cães e gatos, haja visto ser uma área com morcegos diagnosticados positivos para a doença.

Os servidores estarão uniformizados e portando crachá de identificação funcional. Caso o morador desconfie de alguma atitude suspeita ou queira tirar alguma dúvida sobre a ação o órgão disponibiliza o número 67 3313-5000.

Caso o tutor não esteja em casa no momento em que a equipe estiver no bairro será deixado um comunicado para que o tutor leve o animal ao CCZ para a aplicação da vacina antirrábica. O órgão funciona aos sábados, domingos e feriados, das 07h às 21h (segunda a sexta) e das 06h às 22h (sábados, domingos e feriados).

Serviço: O CCZ está localizado na Avenida Filinto Müller, 1601 – Vila Ipiranga.

