Cuidado: Fios de energia elétrica estão soltos na Antônio Maria Coelho

Um tronco de coqueiro seco caiu derrubando a fiação elétrica do poste na Rua Corticeira com a Rua Antônio Maria Coelho, no bairro Santa Fé, em Campo Grande. O alerta é para que pedestres tenham atenção ao passar pelo local, já que os fios estão impedindo a passagem de pedestres na calçada.

O coqueiro caiu por volta das 16h10, desta terça-feira (16), provocando queda de energia em parte das residências da região.

O JD1 entrou em contato com a Energisa, concessionária de energia de Mato Grosso do Sul, para comunicar o ocorrido.

Segurança

A concessionária orienta que a população não se aproxime de cabos rompidos ou caídos ao chão, pois podem representar riscos à segurança.

O cliente deve entrar em contato imediatamente com a Energisa pelo 0800 722 7272 ou com o Corpo de Bombeiros.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também