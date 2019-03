Curso de TI da prefeitura qualifica 32 alunos na capital

O curso que explora as potencialidades e produtividade do pacote Office da Microsoft oferecido pela prefeitura de Campo Grande, através da Agência de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) em parceria com a Subsecretaria de Políticas para a Juventude (Semju), terminou na sexta-feira (15) e certificou 32 alunos.

O curso durou uma semana e ontem o prefeito Marquinhos Trad esteve no local para a entrega dos certificados. “Nosso desejo é ajudar os jovens campo-grandenses a estarem aptos para o mercado de trabalho, que pede cada vez mais qualidade e capacidade técnica, especialmente na área de TI. E eu sei que estou diante de grandes mestres e técnicos que serão bem sucedidos em suas profissões. E esse futuro começa aqui”, enfatizou o prefeito.

A parceria da Agetec com o "Projeto Brasil mais TI", do governo federal, tem o objetivo de oferecer a população de Campo Grande cursos de grandes empresas de tecnologia de forma gratuita. Para o diretor-presidente da Agetec, Paulo Fernando Garcia Cardoso, uma oportunidade que deve ser aproveitada.

“Queremos alcançar o máximo de pessoas possíveis com esses cursos na área de tecnologia, capacitando e dando suporte para que grandes ideias, por exemplo, possam ser desenvolvidas a partir do conhecimento adquirido nas aulas”.

Para Pedro Paulo Alvez, 14 anos, estudante do 9° ano do ensino fundamental, ter acesso gratuitamente a este curso, abre possibilidades para seu primeiro emprego. “Sempre gostei de tecnologia, mas sei que alguns cursos, como esse que acabei de fazer, não é barato. Quero começar desde já armazenar conhecimento para ter o que apresentar quando chegar a hora”, alega o estudante.

Deixe seu Comentário

Leia Também