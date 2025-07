Curso gratuito de corte e costura está com inscrições abertas na Capital

O Senai e a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) está com inscrições abertas para curso de corte e costura, visando atender indústria de confecção. São mais de 100 vagas disponíveis para contratação imediata. As inscrições podem ser feitas pelo formulário https://forms.gle/BYbFyVkyp833sCk3A.

Com 100 vagas disponíveis, o curso de corte e costura ofertado pelo Senai e a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) está com inscrições abertas.

Os candidatos podem se registrar gratuitamente até 25 de julho através do formulário . São 8 horas aulas para cada uma das três turmas, que estão abertas para o dia 28 de julho, dia 29 de julho, e dia 30 de julho. A carga horária será dividida das 8h às 12 e das 13h às 18h. Uma hora de intervalo para almoço. Cada turma tem com 20 vagas abertas.

A inscrição também pode ser feita diretamente no local do curso, no Parque Tarsila do Amaral, localizado no bairro Nova Lima. Para se inscrever, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento de identidade e comprovante de residência.

Serão abordados temas desde os fundamentos da costura até a operação de máquinas industriais. Ao final, os participantes serão direcionados para entrevistas junto à empresa contratante, aumentando as possibilidades de entrada no mercado de trabalho.



Para o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, a atuação do Senai nesta parceria reforça o compromisso da instituição em conectar a qualificação profissional às reais demandas da indústria. “Com o curso de corte e costura, estamos preparando as pessoas para o mercado de trabalho e contribuindo para o desenvolvimento do Polo Empresarial Norte e da economia local”.

“Este é o primeiro passo que estamos construindo para preencher essas vagas. As aulas serão realizadas na unidade móvel do Senai da Capital e têm como objetivo capacitar, gratuitamente, pessoas interessadas em entrar na área da confecção, uma das que mais cresce no país. A capacitação é voltada principalmente para moradores da região Norte da cidade, onde está instalada a empresa contratante, mas é aberta a todos os interessados”, informa o secretário da Semades, Ademar Silva Junior.

