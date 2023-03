Curso gratuito de noÃ§Ãµes bÃ¡sicas de espanhol estÃ£o com inscriÃ§Ãµes abertas

O Curso de Noções Básicas de Espanhol ofertado por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) está com as inscrições abertas para apresentar o idioma e preparar os alunos para exames do ENEM, vestibulares, estudo em países com idiomas de língua espanhola e para vagas de emprego.



As aulas serão gratuitas e serão ministradas de 27 a 31 de março, no período matutino, das 8h30 às 11h30, no Bairro Moreninha 3, na Central de Cursos, localizada na Rua Anaca, 694.

A grade prevê atividades de leitura, escritura, interpretação de textos e linguagem falada, com discussão de conhecimento do alfabeto, sons das palavras, números, aprendizado dos nomes de objetos e pessoas, além do ensinamento de como formular frases e usar as palavras de forma corretamente.

Estão sendo ofertadas 50 vagas. As inscrições devem ser feitas presencialmente na Central de Cursos da Moreninha 3, localizada na Rua Anaca, 694, nos horários das 7h30 às 11h, das 13h às 17h30 e das 17h30 às 21 horas.

Serviço

Curso de Noções Básicas de Espanhol

Data: 27 a 31 de março

Horário: 13h30 às 17h

Vagas: 50

Professora: Lucelia Santos

Local: Central de Cursos

Endereço: Rua Anaca, 694, Moreninha 3

Inscrições: Presencialmente no endereço acima, das 7h30 às 11h, 13h às 17h30 e 17h30 às 21h.

Deixe seu Comentário

Leia Também