Cursos gratuitos de extensão de cílios e auxiliar administrativo estão com inscrições abertas

Dois cursos gratuitos são ofertados em Campo Grande através da Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv) voltados ao público a partir de 15 anos. Com vagas limitadas, as capacitações acontecem na próxima semana e oferecem certificação ao final das aulas.

As aulas de capacitação em Extensão de Cílios, ocorrem 24 a 26 de junho, das 07h30 às 11h, com carga horária total de 12 horas. A formação é voltada para quem deseja ingressar na área da beleza, ampliando as possibilidades de geração de renda.

Já o curso de Auxiliar Administrativo será realizado de 23 a 27 de junho, no período da tarde, das 13h30 às 17h30. Com carga horária de 20 horas, o curso oferece noções práticas e teóricas voltadas ao setor administrativo. As aulas de ambos os cursos ocorrerão na sede da Sejuv, localizada na Rua 25 de Dezembro, nº 924, Edifício Marrakech – 3º andar, no centro de Campo Grande.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo link https://sejuvcg.campogrande.ms.gov.br/home.

Serviço:

Extensão de cílios

Data: 24/06 a 26/06

Horário: 7h30 às 11h

Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924 – Edifício Marrakech, 3° andar

Auxiliar Admirativo

Data: 23/06 a 27/06

Horário: 13h30 às 17h30

Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924 – Edifício Marrakech, 3° andar

