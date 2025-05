De janeiro a maio, Águas Guariroba implantou mais de 50 km de rede de esgoto na Capital

A rede de esgoto implantada pela Águas Guariroba neste ano já chega a 50 quilômetros impactante a vida de mais de 15 mil pessoas. Para as próximas semanas, a previsão é que as obras de implantação de rede continuem nos bairros Vila Popular, Tiradentes, Noroeste, Tijuca e Nova Lima.

Serão mais de R$ 5 milhões em investimento para que os bairros Nova Lima, Colúmbia, Anache e Vida Nova sejam universalizados e passem a ter coleta e tratamento de esgoto nos próximos anos.

“Na região do Nova Lima, inclusive, estamos com a ampliação da rede de esgoto e também a construção de uma nova Estação de Tratamento de Esgoto. Essa ETE vai ampliar a capacidade de tratamento da Capital em 2 milhões de litros por dia”, comenta o coordenador de Engenharia, Joás Carvalho.

A concessionária está com obras avançadas na construção da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Botas, na região do Jardim Colúmbia. Essa será a terceira ETE da Capital e ampliará a capacidade de tratamento para mais de 600 milhões de litros de esgoto por ano.

Desde 2000, quando iniciou a concessão pelo abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto da Capital, a Águas Guariroba já implantou mais de 3 mil quilômetros de rede de esgoto, levando assim mais saúde e dignidade aos campo-grandenses.

“Seguimos de forma constante no avanço da rede de esgoto de Campo Grande. Atualmente, estamos com cobertura de 94%, levando mais saúde e qualidade de vida aos bairros onde as tubulações são instaladas. Seguimos firmes com nosso compromisso de ter todas as residências atendidas pelo esgotamento sanitário nos próximos anos”, explica a diretora-executiva da Águas Guariroba, Francis Moreira Faustino Yamamoto.

Atualmente, 100% do esgoto que é coletado é tratado pela concessionária. Esses índices já consideram a Capital de Mato Grosso do Sul como uma cidade universalizada, conforme determina a Lei Federal do Marco Legal do Saneamento, que determina que os municípios atinjam 90% de cobertura da rede de esgoto e 100% de água até 2033. Desde 2011, Campo Grande já tem todas as casas abastecidas com água tratada e de qualidade.

