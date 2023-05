De olho na data: Parcela do IPVA 2023 vence nesta quarta-feira

Motoristas e proprietários de veículos em Mato Grosso do Sul possuem até o dia 31 de maio para quitar a quinta e derradeira parcela do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2023.

Toda a arrecadação feita através dos pagamentos serão destinados às prefeituras das cidades de onde o veículo foi emplacado.

Quem não recebeu ou perdeu o boleto pode acessar a segunda via pelo canal de atendimento na internet: www.autoatendimento.ms.gov.br/ipva.

Neste ano, todos os débitos estaduais podem ser pagos por meio do PIX. A iniciativa da Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda) tem o objetivo de desburocratizar, facilitar o acesso e agilizar o dia a dia das pessoas.

Ao optar por essa forma de pagamento, o prazo para baixa do débito é reduzido de até 24h, para no máximo 5 minutos, já que o retorno bancário é instantâneo.

