De vendas a Muay Thai, prefeitura irá disponibilizar cursos gratuitos ao longo da semana

Diversos cursos à distância serão disponibilizados forma gratuita para moradores de Campo Grande, pela prefeitura da capital. Por conta do isolamento social os cursos serão transmitidos de forma on-line nas redes sociais da prefeitura a partir desta terça-feira (12), às 14h.

De acordo com o cronograma informado pela prefeitura, a primeira live será com o especialista em vendas Leonardo Camy, que falará sobre o tema “Vendas o Fundamental”.

O conteúdo programático do curso online será abordará os temas: O papel do vendedor na crise; Visão ampliada de conceitos e etapas; Performance de vendedores e equipes; Comunicação para vender; Técnicas de Persuasão e Abordagem.

O prefeito Marquinhos Trad destacou que os cursos on-line serão importantes, pois devido o recesso de 7 a 21 de maio na rede municipal de ensino, os jovens terão a oportunidade de adquirir novos conhecimentos.

“A Subjuv está empenhada em fornecer sempre o melhor aos jovens que seguem suas redes sociais e através de profissionais de diferentes áreas de atuação no mercado de trabalho, com certeza o isolamento social será bem produtivo para os nossos jovens de Campo Grande”, disse Marquinhos.

Para seguir e participar das lives e cursos on-line acesse a redes sociais da Subsecretaria de Políticas para a Juventude no Facebook e no Instagram (@subjuvcg).

Programação dos cursos nesta semana

Dia 11/5 às 14h: Vídeo com o prefeito Marquinhos Trad

Dia 12/5 às 14h: Live – Leonardo Camy – Vendas o Fundamental

Dia 13/5 às 14h: Vídeo com a Psicóloga Sueli Fonseca – Ansiedade

Dia 14/5 às 14h: Vídeo com o professor Jefferson Christopher Pinheiro Almeida – Muay Thai

Dia 15/5 às 14h: Vídeo com Juliana Soares – Automaquiagem e tom e sub tom de pele

Quem é Leonardo Camy

Especialista em vendas com atuação em consultoria comercial com foco em vendas, em empresas de dentro e fora de Mato Grosso do Sul, em diferentes segmentos; criação e implementação de treinamentos de vendas personalizados e contextualizados dentro das empresas; além de palestras e cursos na área comercial.

