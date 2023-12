Debate e atendimentos a direitos humanos aumentaram com ações em MS

Ações desencadeadas em prol dos direitos humanos ganharam destaque em Mato Grosso do Sul neste ano, como a criação do 'MS Contra o Racismo', sendo uma das primeiras ações efetivas no exemplo de transversalidades por meio da Sead (Secretaria de Assistência Social e dos Direitos Humanos).

As ações também estiveram voltadas em relação ao fato da área da Segurança Pública, Saúde e Educação firmarem parceria com as atividades do ano.

No campo da proteção, a adesão ao Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, deixa MS apto a receber recursos federais e operacionalizar este programa. No total, serão investidos mais de R$ 7 milhões.

Com o selo Migracidades, ação via Sead em parceria com Segem/Segov, estabeleceu diagnóstico nacional sobre o papel dos governos locais na construção da governança migratória. Com a política Migratória, referente aos atendimentos, MS recebeu o Selo Migracidades 2023 da ONU Migração.

Nas capacitações, entre encontros, como do projeto Multiplicando Ideias: Unidos Somos+, Dialogando no contexto dos Direitos Humanos, DH Vai à Escola, VII Semana Estadual de Direitos Humanos, dentre outros, mais de 11 mil pessoas foram alcançadas.

Junho Prata e Semana do Idoso – Teatro e Roda de Conversa sobre Direitos Humanos (presencial e postagem), Atendimento ao Migrante, Projeto Arte e Cidadania – Comunidade Indígena Marçal de Souza, e a parceria no UEMS Acolhe também deram destaque as ações na área dos direitos humanos.

Para 2024 já estamos de olhos em novos desafios, como o MS Contra o Racismo, ações na área da migração, proteção de nossas crianças e o avanço dos direitos humanos em MS, tanto na formação como na ampliação do debate envolvendo diversas partes, como o legislativo. Temos a plena visão do que foi feito, mas para 2024 sabemos que temos que avançar principalmente em pontos como prevenção e formação nos direitos humanos”, disse o secretário Ben-Hur Ferreira.

