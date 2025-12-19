Décimo terceiro de servidores municipais está disponível para saque nesta sexta

O décimo terceiro salário dos servidores públicos municipais, aposentados e pensionistas de Campo Grande foi depositado nesta quinta-feira (18) e está disponível na conta dos trabalhadores a partir desta sexta-feira (19).

O pagamento está sendo realizado dentro do prazo legal, que se encerra no dia 20 de dezembro do ano corrente, garantindo o cumprimento do calendário previsto para a quitação do benefício.

O décimo terceiro salário representa um reforço importante na renda dos trabalhadores no fim do ano, contribuindo também para a movimentação da economia local durante o período das festas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também