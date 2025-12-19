Menu
Menu Busca sexta, 19 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Fim de ano 2025 - #2
Cidade

Décimo terceiro de servidores municipais está disponível para saque nesta sexta

Pagamento contempla servidores públicos municipais, aposentados e pensionistas e foi realizado dentro do prazo legal

19 dezembro 2025 - 14h55Taynara Menezes
O pagamento está sendo realizado dentro do prazo legalO pagamento está sendo realizado dentro do prazo legal   (Foto: Reprodução)

O décimo terceiro salário dos servidores públicos municipais, aposentados e pensionistas de Campo Grande foi depositado nesta quinta-feira (18) e está disponível na conta dos trabalhadores a partir desta sexta-feira (19).

O pagamento está sendo realizado dentro do prazo legal, que se encerra no dia 20 de dezembro do ano corrente, garantindo o cumprimento do calendário previsto para a quitação do benefício.

O décimo terceiro salário representa um reforço importante na renda dos trabalhadores no fim do ano, contribuindo também para a movimentação da economia local durante o período das festas.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Cidade
Em crise financeira, Santa Casa de Campo Grande tenta parcelar 13º de funcionários
Atualmente, a Casa da Saúde fica na Rua Dom Aquino, n&ordm; 1.789, Centro
Cidade
Casa da Saúde altera atendimento no fim de ano, confira e se programe para retirar medicamentos
Contratos de iluminação pública estão sujeitos a investigação
Cidade
Servidores da Prefeitura da Capital ajudaram nos contratos irregulares de iluminação pública
Animais ganharam proteção máxima neste ano
Cidade
Mato Grosso do Sul castrou mais de 16 mil animais e reforça proteção a vida animal
Fotos: Robson Dantas
Cidade
Estado inaugura Agência Integrada Fácil em Três Lagoas
Trânsito terá bloqueios em vários bairros com programação natalina no fim de semana
Cidade
Trânsito terá bloqueios em vários bairros com programação natalina no fim de semana
Protesto é considerado pacífico
Interior
Cobrando melhorias e segurança na rodovia, indígenas bloqueiam MS-162 em Sidrolândia
Foto: Wagner Guimarães
Cidade
Assembleia aprova regra que impõe teto aos gastos do governo estadual
Ônibus já foram vistos bem cedo
Cidade
Sextou com busão: transporte coletivo roda normalmente após fim da greve na Capital
Themis Oliveira
Cidade
Consórcio Guaicurus levantou R$ 1,5 milhão para pagar motoristas em Campo Grande

Mais Lidas

Mulher jogou a encomenda por cima do portão
Cidade
VÍDEO: 'Um absurdo', diz mulher ao ver entrega sendo jogada por cima do portão na Capital
Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande
Saúde
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande