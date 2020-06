Decreto libera viagens interestaduais na rodoviária de Campo Grande

Saiba Mais Cidade Rodoviária reabre no sábado

As viagens interestaduais voltaram a ser liberadas no Terminal Rodoviário de Campo Grande, conforme publicação extra feita no diário oficial da capital na noite desta quarta-feira (17).

O local, que estava fechado desde o dia 24 de março, teve sua reabertura no último sábado (13), conforme decreto nº. 14.343, de 9 de junho de 2020 o terminal precisou seguir medidas rigorosas de prevenção ao contágio do coronavírus.

O decreto nº. 14.352, publicado ontem (17), apenas altera o do dia 9 de junho, permitindo não só as viagens intermunicipais, mas também as interestaduais.

Ainda conforme o decreto, “fica vedado o ingresso de veículos de transporte coletivo internacional de passageiros, público e privado, no território do município de Campo Grande”.

A Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg), em ato conjunto com o Gabinete do Prefeito, poderá expedir normas complementares relativas à execução das medidas deste Decreto.

Regras de biossegurança

Para reabrir os portões, as viações e a administração terão que cumprir várias regras de biossegurança como o distanciamento social, uso de máscaras e de álcool em gel.

Deverá ser reduzido pela metade o número de passageiros em cada veículo, respeitando distanciamento dentro dos ônibus, pulando fileira de poltrona e permitindo apenas que parentes fiquem próximos.

O Terminal Rodoviário deve instalar barreiras sanitárias, a fim de que todos os passageiros que desembarquem no local passem por uma triagem com aferição da temperatura corporal, e observar todas as medidas previstas no Plano de Contenção de Riscos (Biossegurança).

Na hipótese de identificação de passageiro com febre ou outros sintomas da Covid-19, deve ser realizado o seu encaminhamento para o setor de triagem da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), onde serão realizados os demais procedimentos recomendados pelas autoridades sanitárias.

