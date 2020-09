Decreto permite aumentar o número de passageiros em pé dentro dos ônibus

De acordo com novo decreto publicado nesta sexta-feira (25) no Diogrande de Campo Grande, os ônibus poderão aumentar para até 30% o número de passageiros em pé e inclui, ainda, determinação para que veículos mantenham ar condicionado e climatizador, os que tiverem, desligados e as janelas abertas.

Até então, os decretos em vigor estipulavam limites de passageiros em pé, de acordo com o tipo de veículo (articulado, leve e médio) em quantidade não superior a 15 pessoas. No novo decreto está que as empresas do transporte coletivo devem “limitar o transporte de passageiros em pé ao máximo de 30% dessa lotação máxima de passageiros em pé permitida pela fábrica”.

Ou seja, além das pessoas sentadas, o número de gente em pé deve ser maior ao estabelecido em regras anteriores. Ambas regulamentações foram revogadas, agora que a nova permissão foi publicada. Os ônibus terão de ter adesivos indicando a lotação máxima permitida.

