Decreto prorroga período de contingenciamento nos gastos da Prefeitura de Campo Grande

Foi prorrogado por mais 90 dias, o decreto de contingenciamento orçamentário que encerrava neste dia 30 de junho. A medida, assinada pela prefeita Adriane Lopes, e publicada nesta segunda-feira, visa a contenção de despesas.

Conforme o decreto, o Executivo manterá a redução de 25% nas despesas públicas até o dia 30 de setembro. Diante do quadro atual, a prorrogação desse decreto pode ser uma alternativa viável para manter o controle das contas públicas.



Além disso, a Prefeitura de Campo Grande está em fase de implementação de um plano de equilíbrio fiscal como estratégia para atender às exigências da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e ter acesso a recursos federais.



“Estamos enfrentando esse momento com responsabilidade. É um trabalho de planejamento para garantir que Campo Grande esteja apta a receber recursos e possa avançar em obras e políticas públicas”, afirmou a prefeita.



Entre as medidas adotadas está o corte de 30% da estrutura administrativa da Prefeitura.

