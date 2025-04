Defensoria Pública cobra instalação de semáforo em cruzamento perigoso na BR-163

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul instaurou um procedimento para apurar e cobrar a instalação de sinalização semafórica no cruzamento da Rua Água Azul com a Avenida Alexandre Herculano, no Jardim Veraneio, em Campo Grande.

O trecho está localizado no perímetro urbano da rodovia BR-163 e é considerado perigoso, com histórico recorrente de acidentes, inclusive fatais.

Segundo o defensor público Amarildo Cabral, titular da 40ª Defensoria Pública de Direitos Coletivos da Capital, a implantação de um ou mais semáforos resolveria de forma imediata o problema de mobilidade e segurança no local.

A iniciativa foi batizada de “Sinal Verde” e resultará no envio de ofícios a diversos órgãos, incluindo o Governo do Estado, a Prefeitura de Campo Grande e a concessionária CCR MSVia, responsável pela administração da BR-163.

A Defensoria também poderá solicitar dados às Polícias Militar e Civil para obter um panorama detalhado sobre os acidentes na região.

A Defensoria foi acionada após alerta do vereador André Salineiro (PL), 1º vice-presidente da Câmara Municipal, sobre os riscos do cruzamento. “É um problema de grande relevância, que afeta diretamente a segurança da população. Essa região tem sido palco de inúmeros acidentes”, justificou o parlamentar.

