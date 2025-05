Defensoria Pública ganha novo veículo para atendimento itinerante à população

Com o investimento de R$ 190 mil oriundo do Termo de Ajuste de Conduta (TAC), firmado entre a Defensoria Pública com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, um novo veículo utilitário foi adquirido para apoiar o atendimento itinerante à população.



Com tração nas quatro rodas, a caminhonete do modelo Fiat Toro permitirá que os serviços da Defensoria Pública cheguem a locais de difícil acesso e até comunidades onde não há unidades físicas do órgão.



A entrega simbólica na quarta-feira (14), teve a presença da procuradora-chefe do MPT-MS, Cândice Gabriela Arosio, e do procurador do Trabalho Hiran Sebastião Meneghelli Filho, que ingressou com a ação judicial. Recebidos pelo defensor público-geral, Pedro Paulo Gasparini, e pela defensora pública Renata Bernardes Leal.

“Esta nova caminhonete contribuirá para que a Defensoria atue com mais eficiência em áreas remotas, superando os desafios logísticos enfrentados por nossas equipes”, destacou o defensor público.



O procurador Hiran Meneghelli ressaltou que a destinação de recursos trabalhistas para o aparelhamento de serviços de interesse público reforça o papel do MPT na promoção da cidadania. “A reparação de danos coletivos por meio da destinação de recursos a instituições voltadas ao atendimento dos cidadãos é um importante instrumento da nossa atuação.”

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também