Delas Day 2026 traz Giovanna Antonelli e Natalia Beauty no Bosque Expo

O Delas Day 2026 aposta alto e confirma dois nomes que dispensam apresentação no universo da beleza e dos negócios: Giovanna Antonelli e Natalia Beauty. Considerado o maior evento voltado às mulheres em Mato Grosso do Sul, o encontro acontece nos dias 24 e 25 de fevereiro, no Bosque Expo, em Campo Grande, e promete provocar, inspirar e acelerar trajetórias empreendedoras.

Muito além da televisão, Giovanna Antonelli construiu uma história sólida como empresária. Em 2013, fundou a GioLaser, hoje uma das maiores redes de clínicas de estética do país, com 345 unidades espalhadas pelo Brasil. No Delas Day, ela sobe ao palco no dia 25 de fevereiro, às 17h, para falar sobre gestão estratégica, marketing pessoal e produtividade, abrindo o jogo sobre decisões, erros e aprendizados que transformaram sua marca em um negócio de escala nacional.

No primeiro dia do evento, quem assume o protagonismo é Natalia Beauty, um dos nomes mais influentes do setor no país. A multiempreendedora apresenta a palestra “Por mais mulheres empreendedoras”, no dia 24 de fevereiro, às 19h30. Fundadora do Natalia Beauty Group, que reúne clínica, universidade, shop, instituto e unidades próprias, ela expandiu a marca para 11 países, com avanço recente para o Oriente Médio. Com mais de 11 milhões de seguidores nas redes sociais, Natalia compartilha uma trajetória marcada por estratégia, posicionamento e ousadia nos negócios.

Delas Day

Com o tema “Nossa identidade, nossa força”, o Delas Day chega à sua terceira edição consecutiva consolidado como um espaço de conexão, inspiração e crescimento. O evento reúne lideranças femininas, empresárias, estudantes, investidoras e mulheres que buscam protagonismo pessoal e profissional.

A iniciativa é realizada pelo Sebrae/MS, em parceria com sistemas empresariais, instituições de ensino e o Governo do Estado, e conta com ampla rede de apoiadores. A programação ocorre das 13h às 21h, com palestras, painéis e experiências pensadas para provocar reflexões e impulsionar carreiras.

A participação é gratuita, com inscrições pelo site delasday.com.br

