Delegacia do centro recebe R$ 250 mil em equipamentos

Saiba Mais Polícia Especialistas em segurança analisam sequestros na capital

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, esteve na manhã desta segunda-feira (5) na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro de Campo Grande (Depac Centro) para a entrega de equipamentos totalizando R$ 251 mil em investimentos.

A delegacia recebeu nesta manhã um furgão para transporte de presos, 7 computadores, 7 nobreaks e 10 algemas de tornozelo. Os recursos são provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Vander Loubet, com contrapartida do Governo do Estado e foi executada por meio de convênio com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Anualmente a Polícia Civil transporta em torno de 3.200 presos e para o Delegado-Geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas, os novos equipamentos representam agilidade e maior segurança para os deslocamentos. “Traz agilidade, conforto e segurança, não só para o policial, mas também para os próprios presos”, destaca.

Secretário

“Sensíveis a esta questão o deputado Vander e o deputado Zeca nos atenderam e a Polícia Civil vai poder encaminhar mais rapidamente os presos para o Judiciário, para a perícia médico-legal e para o sistema penitenciário, permitindo que nossos policiais tenham mais tempo para investigar”, pontua Videira.

A emenda do deputado federal Vander Loubet beneficiou a Depac Centro e uma emenda no mesmo valor, ou seja, mais R$ 251 mil, de autoria do deputado Zeca, irá beneficiar a Depac-Piratininga. Todo o processo burocrático para aquisição dos equipamentos para a Depac Piratininga já foi concluído, inclusive a licitação e a entrega dos materiais para a unidade deve acontecer nos próximos meses.

Os antigos veículos dessas unidades, que até então faziam o transporte dos presos em Campo Grande, serão enviadas para cidades do interior, como Ponta Porã e Dourados, para agilizar o transporte dos presos nesses municípios.

Saiba Mais Polícia Especialistas em segurança analisam sequestros na capital

Deixe seu Comentário

Leia Também