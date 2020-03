Delinha e Grupo Acaba participam de show cultural no Dia da Mulher

O Reviva Cultura, irá realizar no Dia Internacional da Mulher, no domingo (8), shows de música com a cantora Delinha e o Grupo Acaba, na rua 14 de Julho, entre as avenidas Afonso Pena e Mato Grosso, a partir das 17h, com feira de pets e gastronomia.

“É uma grande honra receber estes grandes nomes da música do nosso Estado em um dia tão especial, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher. Com o Reviva Cultura, a rua 14 de Julho e o Centro de Campo Grande estão ganhando vida novamente”, declarou o prefeito Marquinhos Trad.

A secretária de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro, destaca a estrutura montada para o evento, que tem atraído a atenção do campo-grandense. “São mais de 15 food trucks ocupando a via para trazer ainda mais variedade a esse evento, que vem encantando a nossa cidade, com passagem de pelo menos 8 mil pessoas por dia de festa”, pontua Melissa Tamaciro.

O integrante e porta voz do Grupo Acaba, Moacir Lacerda, destaca a alegria de participar do evento. “A Rua 14 de Julho permeia a história social e política de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Então, para nós, é uma grande honra poder participar do Reviva Cultura, com canções especiais para as mulheres”, discorre.

Moacir ressalta que o Grupo Acaba conta com 54 anos de história e praticamente nasceu em Campo Grande, dos movimentos estudantis no ano de 1968, com a proposta de levantar a Cultura regional. “Temos um papel relevante no registro do nosso folclore, associado com a história da cidade”, acrescentou.

Delinha, também agradeceu a oportunidade de apresentar-se no Dia Internacional da Mulher. “Farei uma verdadeira homenagem às mulheres. Estou muito feliz e muito privilegiada em poder cantar mais uma vez na Rua 14 de Julho. Na primeira oportunidade, toquei num dia muito especial para Campo Grande, na reinauguração da via, e agora terei a grata alegria de fazer um som tradicional para as mulheres”, declarou.

