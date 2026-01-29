Denúncia aponta que terreno 'abandonado' no Centro tem até família de lobinhos

Uma denúncia que tramita no Ministério Público (MPMS) expõe um pedido de providências sanitárias e de saúde para a área conhecida como “Antiga Pedreira”, localizada no quarteirão compreendido entre as ruas Pernambuco, Pedro Celestino, Amazonas e Travessa Elias Nasser, no centro de Campo Grande.

Segundo o documento, moradores e denunciantes já têm solicitado há muito tempo às autoridades competentes e vereadores medidas para regularizar a situação do local, que é de propriedade particular, mas se encontra em estado de manutenção precária há muitos anos.

A denúncia aponta diversas irregularidades e riscos à saúde pública. Entre os problemas relatados estão o aparecimento de escorpiões e outros aracnídeos, criadouros do mosquito Aedes aegypti — transmissor da dengue, chikungunya e Zika — e a presença de “lobinhos”.

A área também funciona como criatório natural de insetos, baratas, ratos e morcegos, e não há ações visíveis das autoridades para controlar a situação. Segundo o denunciado, em sua própria residência foram encontrados seis escorpiões amarelos.

Além disso, o terreno tem sido alvo de descarte irregular de lixo e entulhos por diversas pessoas. Sofás, cadeiras, animais mortos, restos de construção e lixo orgânico são comumente encontrados nos passeios e dentro do terreno, gerando mau cheiro e proliferação de moscas.

A denúncia também chama atenção para a presença de árvores do tipo leucena (Leucaena leucocephala), proibidas em Campo Grande por representarem ameaça à fauna e flora locais.

O documento é um apelo ao MPMS por uma solução ambiental e pelo fim das irregularidades que colocam em risco diversas pessoas. O caso está atualmente sob análise da 42ª Promotoria de Justiça de Campo Grande.

