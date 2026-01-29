Menu
Menu Busca quinta, 29 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Cidade

Denúncia aponta que terreno 'abandonado' no Centro tem até família de lobinhos

Entre os problemas relatados estão o aparecimento de escorpiões e outros aracnídeos, criadouros do mosquito Aedes aegypti

29 janeiro 2026 - 09h36Vinícius Santos
Foto: Reprodução DenúnciaFoto: Reprodução Denúncia  

Uma denúncia que tramita no Ministério Público (MPMS) expõe um pedido de providências sanitárias e de saúde para a área conhecida como “Antiga Pedreira”, localizada no quarteirão compreendido entre as ruas Pernambuco, Pedro Celestino, Amazonas e Travessa Elias Nasser, no centro de Campo Grande. 

Segundo o documento, moradores e denunciantes já têm solicitado há muito tempo às autoridades competentes e vereadores medidas para regularizar a situação do local, que é de propriedade particular, mas se encontra em estado de manutenção precária há muitos anos.

A denúncia aponta diversas irregularidades e riscos à saúde pública. Entre os problemas relatados estão o aparecimento de escorpiões e outros aracnídeos, criadouros do mosquito Aedes aegypti — transmissor da dengue, chikungunya e Zika — e a presença de “lobinhos”. 

A área também funciona como criatório natural de insetos, baratas, ratos e morcegos, e não há ações visíveis das autoridades para controlar a situação. Segundo o denunciado, em sua própria residência foram encontrados seis escorpiões amarelos.

Além disso, o terreno tem sido alvo de descarte irregular de lixo e entulhos por diversas pessoas. Sofás, cadeiras, animais mortos, restos de construção e lixo orgânico são comumente encontrados nos passeios e dentro do terreno, gerando mau cheiro e proliferação de moscas. 

A denúncia também chama atenção para a presença de árvores do tipo leucena (Leucaena leucocephala), proibidas em Campo Grande por representarem ameaça à fauna e flora locais.

O documento é um apelo ao MPMS por uma solução ambiental e pelo fim das irregularidades que colocam em risco diversas pessoas. O caso está atualmente sob análise da 42ª Promotoria de Justiça de Campo Grande.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Festival na Praça da Liberdade
Cidade
População poderá participar da construção da programação do Festival de Inverno de Bonito
Giovanna Antonelli
Cidade
Delas Day 2026 traz Giovanna Antonelli e Natalia Beauty no Bosque Expo
Tentativa de homicídio em Campo Grande 'rende' pena de 3 anos em regime aberto
Justiça
Tentativa de homicídio em Campo Grande 'rende' pena de 3 anos em regime aberto
Miguel faleceu no acidente de trânsito
Justiça
Motorista bêbado que matou criança e idosa em acidente na Capital vai a júri popular
Vídeo: Sem 'facecard' - PMA resgata Jiboia 'barrada' no Tribunal de Contas
Cidade
Vídeo: Sem 'facecard' - PMA resgata Jiboia 'barrada' no Tribunal de Contas
Material entorpecente apreendido - Foto: Divulgação
Polícia
Força Tática prende "Corujão" por tráfico na região norte de Campo Grande
Edison Ferreira de Araújo, presidente do Sindivarejo CG
Cidade
Edison Araújo seguirá à frente do Sindivarejo por mais quatro anos
O chamamento contempla comerciantes nas modalidades barraca e trailer/food truck
Cidade
Divulgado resultado do edital para ambulantes no Carnaval 2026; confira
Caso foi atendido pela Defensoria Pública -
Justiça
Prefeitura é acionada na Justiça por deixar população em situação de rua "desassistida"
Exame prático no Detran-MS
Cidade
'Terror' de muitos, baliza é encerrada oficialmente no teste do Detran-MS

Mais Lidas

Carro desviou de buraco e atingiu o motociclista
Trânsito
AGORA: Motorista desvia de buraco, atinge moto e mata motociclista no Jardim Seminário
A confusão aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna
Foto: Ilustrativa / MrDm / Freepik
Comportamento
Pesquisa aponta que mulheres preferem homens com pênis maiores
Confronto aconteceu no bairro Jardim Cerejeiras
Polícia
AGORA: Dois suspeitos de roubos morrem em confronto com o Choque em Campo Grande