Denúncia aponta venda de bebida vencida em bar da Capital e acende alerta para o Carnaval

Um bar localizado no Centro de Campo Grande, que chegou a ser flagrado com bebida adulterada na época da explosão de casos de metanol, voltou a ser alvo de denúncias às vésperas do Carnaval. O alerta surge em um período em que o consumo de álcool aumenta e chama atenção dos frequentadores.

Segundo um ex-funcionário do estabelecimento, durante o Carnaval do ano passado o bar teria vendido bebidas alcoólicas vencidas aos clientes. Ele afirma que só decidiu tornar o caso público agora para alertar a população, já que, na época, teve receio de denunciar por medo de perder o emprego.

De acordo com o relato, além da venda das bebidas fora da validade, funcionários eram orientados a riscar ou apagar as datas de validade dos rótulos.

Ele também afirma que, após o período de Carnaval, pessoas próximas relataram mal-estar e problemas intestinais depois de consumir bebidas no local. "E como “deu tudo certo” naquela vez, a probabilidade de acontecer esse ano a mesma coisa é grande", alerta.

O denunciante destaca que o objetivo é alertar os consumidores, principalmente durante festas e grandes eventos. A recomendação é que os foliões confiram a validade das bebidas antes de consumir, como medida básica de segurança para evitar riscos à saúde.

