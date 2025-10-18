Denúncias ao MPT-MS será feito por canais alternativos neste fim de semana

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) informa que, nos dias 18 e 19 de outubro (sábado e domingo), os sistemas responsáveis pela coleta de denúncias, peticionamento eletrônico e protocolo de pedidos de mediação de conflitos coletivos estarão temporariamente indisponíveis devido a uma manutenção programada.
Essa ação tem como objetivo aprimorar o desempenho e a segurança dos sistemas eletrônicos do MPT em todo o país.
Para garantir a continuidade do atendimento ao público durante esse período, as demandas poderão ser encaminhadas por canais alternativos que funcionarão em regime de plantão ao longo do fim de semana.
Os contatos disponíveis são:
WhatsApp: (67) 99337-9968
E-mail: [email protected]
