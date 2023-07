Depois de quatro anos batizada de Amhasf, agência de habitação volta a ser EMHA

Para fortalecer os laços culturais e memoriais da população de Campo Grande, a partir de hoje (28), a Amhasf (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários em Campo Grande), volta a ser chamada de EMHA (Empresa Municipal de Habitação). A lei que promove a mudança, foi sancionada na quinta-feira (27), pela prefeita Adriane Lopes.

A Lei estabelece que o nome fantasia e logomarca da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários serão Emha, a serem utilizados na divulgação de eventos, prestação de serviços, trabalho técnico social, convocação de inscritos e beneficiários.

A decisão foi tomada considerando as dificuldades encontradas pela população em pronunciar e escrever a sigla Amhasf, adotada em 2019 com a inclusão do termo “Assuntos Fundiários” para ampliar o escopo de atuação da Agência Municipal de Habitação. A antiga sigla Emha, que remetia à Empresa Municipal de Habitação e já estava presente na memória dos munícipes da cidade, foi amplamente reconhecida e aceita na Capital.

Durante a assinatura da sanção, a prefeita Adriane Lopes ressaltou que a mudança representa um momento de felicidade para muitas pessoas, inclusive para os servidores da instituição, que se sentiam nostálgicos e tinham mais afinidade com relação ao nome Emha. “A retomada da sigla também visa imprimir clareza e facilitar a comunicação das ações da Agência, fortalecendo o vínculo com a população”.

Já para a diretora-presidente da Emha, Maria Helena Bughi, a mudança para a sigla Emha visa fortalecer a identificação da instituição junto à comunidade. “Isso vai facilitar o acesso aos serviços oferecidos pela autarquia, reafirmando o compromisso em fornecer moradia digna e soluções habitacionais para a população de Campo Grande”, concluiu.





