Em Sidrolândia, Gerson discute reforma do estádio e acesso ao frigorífero

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gerson Claro, esteve em Sidrolândia na manhã desta quarta-feira (14), onde se reuniu com a Prefeitura para saber mais detalhes da reforma do Estádio Municipal Sotero Zarate, e do acesso ao Frigorífero Balbinos.

O deputado estava acompanhado do secretário de Governo Nélio Paim, de Fazenda, Valdemar Acosta, e de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Edno Ribas.

Ambas as reformas serão em parceria com o Governo do MS, e foram anunciadas durante a passagem interina de Gerson Claro na cadeira de governador, em dezembro de 2023.

A primeira parada de Gerson foi no estádio, onde serão investidos R$ 1,5 milhão, para a reconstrução da cobertura da arquibancada, vestiários e banheiros. As obras devem ser licitadas em março.

Em seguida, o deputado visitou o acesso ao Frigorífero, onde serão investidos mais R$ 2 milhões na segunda etapa das obras, na qual serão feitos 600 metros de asfalto e drenagem até o pátio onde saem as carretas. A primeira parte da reforma do local foi concluída, como resultado tem uma extensão de 770 metros, além da drenagem, que custou R$ 1 milhão.

