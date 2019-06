Desassoreamento de lago deve terminar na terça-feira

Até está terça-feira deve ser concluído o desassoreamento do lago menor, destinado a retenção de sedimento, do Parque das Nações Indígenas.

Nesta segunda-feira (21), começa a preparação para o desassoreamento do lago maior, que ocupa uma área de 5 hectares, onde se calcula será preciso retirar 135 mil metros cúbicos de areia.

Serão mobilizadas oito retroescavadeiras e até 35 caminhões que farão em torno de 14.500 viagens para devolver a cidade um dos seus principais cartões postais.

Após nove dias de serviço já foram retirados 10 mil metros cúbicos de areia, o que corresponde a aproximadamente 80% do material acumulado. São cinco anos sem manutenção no local, três retroescavadeiras e 10 caminhões foram utilizados no trabalho.

No feriado (20), o prefeito Marquinhos Trad vistoriou os trabalhos, ouviu as explicações dos técnicos sobre a logística envolvida na operação viabilizada em parceria com o Governo do Estado.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, já é visível o impacto da intervenção. O banco de areia foi removido e a água começa a “brotar” no lago, que fica exatamente na junção dos córregos Prosa e Reveillon dentro do Parque das Nações Indígenas.

