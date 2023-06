Descarte de lixo eletrônico pode ser feito na Cidade Universitária

Uma ação na Cidade Universitária promoverá o descarte de lixo eletrônico entre os dias 5 e 7 de junho, em Campo Grande. A iniciativa faz parte de um projeto de extensão e acontecerá em quatro horários para facilitar a vida da população e acontece na Facom (Faculdade de Computação) da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

Dentre os materiais que podem ser entregues estão computadores, notebooks, tablets, celulares, mouses, teclados, videogames, equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos de pequeno porte, tanto em funcionamento quanto não, assim como parte de itens eletrônicos.

Os únicos materiais que não podem ser doados são televisores de tubo e lâmpadas.

A entrega pode ser feita pela comunidade universitária e pelo público externo das 7h30 às 11h30, das 13h30 às 17h30 e das 18h30 às 21h.

“A destinação correta faz com que, primeiro, fomente a logística reversa, que se aproveite os equipamentos, ou parte dos equipamentos, ou que se extraia componentes que vão poder voltar ao mercado, sem de fato gerar descarte. Essas empresas são aptas a fazer todo esse processamento e, por fim, o que não puder ser reaproveitado vai ser encaminhado para os aterros próprios para este tipo de material”, relata a professora Luciana Montrera Cheung.

