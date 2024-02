Descobriu nódulos nos pets? Saiba como agir com dicas de veterinário

O famoso 'caroço' que aparece em animais é um sinal para que o tutor acenda o alerta sobre a possibilidade encontrar nódulos. Nestes casos, a Subea (Subsecretária do Bem-Estar Animal), da Prefeitura de Campo Grande, orienta os proprietários a buscarem um atendimento médico adequado.

"Ele [o caroço] surge por diferentes motivos. Pode ser uma picada de inseto, machucados, mordidas, hérnia ou até mesmo tumores. Por isso o tutor deve observar e encaminhar o animal para um veterinário o quanto antes", explica o médico-veterinário da Subea, Edvaldo Sales.

O veterinário destaca ainda que animais idosos são mais propensos a aparição de caroços por conta de condições metabólicas, assim como em cadelas, por questões hormonais. "Nódulos de origem hormonal tendem a se desenvolver mais rápido e testes e mamas são regiões muito afetadas que necessitam de exames complementares para diagnóstico".

Os abcessos são acúmulos de pus encapsulado sob a pele, causados por agentes infecciosos que advêm de mordidas ou ferimentos mal curados. O veterinário salienta que nesses casos o tutor consegue observar um aumento da temperatura local, edema dos tecidos próximos e, se demora em iniciar o tratamento, pode aumentar de tamanho e ser muito doloroso para o animal.

Em alguns casos eles acabam por abrir uma fissura para drenar o seu conteúdo para o exterior e aliviar a tensão, e outros é necessário sedar o animal para drenar e retirar toda a cápsula. Hérnias são comuns em filhotes, na região abdominal. Muitas vezes causado por má formação, o músculo sofre ruptura e acaba “vazando” a alça intestinal, sendo necessária intervenção cirúrgica.

Já os tumores são geralmente protuberâncias que não respondem a tratamentos com antibióticos e anti-inflamatórios. Possuem crescimento rápido e se ramificam para outros órgãos, chamado de metástase.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subea, disponibiliza às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, consultas veterinárias gratuitas para os pets da população. São distribuídas 15 senhas pela manhã, a partir das 7h30 e 15 senhas pela tarde, a partir das 13h. O tutor deve vir até a unidade de atendimento com o seu animal, além de documento com foto, comprovante de residência e o número do NIS.

Endereço: Rua Rui Barbosa, 3538 – Centro. Informações: 2020-1397

